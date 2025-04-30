Почти через 12 лет после релиза, выпущенная в августе 2013 года игра Splinter Cell: Blacklist получила неожиданные изменения в Steam, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Возможный намек на продолжение

Проект разработан Ubisoft Toronto и является последней, на данный момент, частью известной серии стелс-видеоигр.

В рамках внезапного обновления Splinter Cell: Blacklist получила достижение для Steam спустя более десяти лет после её выпуска на платформе.

Примечательно, что эта функция применяется "ретроактивно", то есть владельцы игры, которые уже выполнили действие необходимое для получения той или иной "ачивки" получат ее мгновенно, хотя бы раз войдя в игру.

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Также Ubisoft удалили 19 достижений, связанных с ныне отсутствующим онлайн-режимом.

Многие поклонники игры расценили такие действия разработчиков как подготовку к вероятному продолжению Splinter Cell, слухи о котором курсируют в сети уже очень долго.

Так или иначе, а такое обновление действительно выглядит довольно странно и действительно может указывать на нечто большее.