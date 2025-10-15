Ubisoft неожиданно вернула в цифровые магазины игру Splinter Cell: Pandora Tomorrow, которая была недоступна на ПК много лет. Игра вышла в Steam, EGS и Ubisoft Connect. Несмотря на исправленные технические ошибки, переиздание имеет ряд недостатков, а многопользовательский режим из него вообще вырезали.

Классический стелс-экшен Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow, вышедший в 2004 году, долгое время был единственной игрой серии, которую невозможно было купить в цифровых магазинах для ПК. Вероятно, причиной были проблемы совместимости, вызывавшие графические ошибки на современных видеокартах. Однако 14 октября 2025 года, через 20 лет после релиза, игра без всяких анонсов появилась в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу игры в Steam.

Смотрите также Создатель популярной Expedition 33 назвал своего фаворита на игру года 2025

Что не так с возвращением классики?

Хорошая новость заключается в том, что технические проблемы в переиздании исправлены. Плохая – игра вышла в своем первозданном виде: с соотношением сторон 4:3 и безо всяких графических улучшений.

Кроме того, Ubisoft не добавила поддержку контроллеров и выключила многопользовательский режим, который был одним из главных преимуществ оригинальной игры. Версия для Steam также требует принудительной интеграции с сервисом Ubisoft Connect, что вообще выглядит, как издевательство.

Сколько стоит Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow?

Базовая цена игры составляет 10 долларов, однако в Steam сейчас действует скидка и игра стоит 6 долларов.

В Украине игра продается со скидкой и купить ее можно за 173 гривны .

. В Epic Games Store она продается по полной стоимости без каких-либо скидок.

В "родном" магазине Ubisoft сейчас самая большая скидка – 75%, поэтому ценник составляет 2,50 доллара.

Почему игру вернули в продажу и при чем тут сериал на Netflix?

Возвращение Pandora Tomorrow совпало с премьерой анимационного сериала Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch на Netflix. За его создание отвечает сценарист Дерек Колстад, широко известный как создатель популярной франшизы "Джон Уик".

Его участие дает основания ожидать напряженный и динамичный шпионский триллер, соответствующий мрачной и реалистичной атмосфере оригинальных игр.

Все восемь эпизодов первого сезона стали доступны для просмотра одновременно, что позволяет фанатам сразу окунуться в новую историю легендарного оперативника Сэма Фишера.

Следует заметить, что синхронный выход сериала и переиздания классической игры может свидетельствовать о намерении Ubisoft возродить интерес ко всей франшизе, чего давно ждали фанаты.