Ubisoft несподівано повернула в цифрові магазини гру Splinter Cell: Pandora Tomorrow, яка була недоступна на ПК багато років. Гра вийшла в Steam, EGS та Ubisoft Connect. Попри виправлені технічні помилки, перевидання має низку недоліків, а багатокористувацький режим з нього взагалі вирізали.

Класичний стелс-екшен Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow, що вийшов у 2004 році, довгий час був єдиною грою серії, яку неможливо було купити в цифрових магазинах для ПК. Ймовірно, причиною були проблеми сумісності, що викликали графічні помилки на сучасних відеокартах. Однак 14 жовтня 2025 року, через 20 років після релізу, гра без жодних анонсів з'явилася в Steam, Epic Games Store та Ubisoft Connect, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку гри в Steam.

Що не так з поверненням класики?

Хороша новина полягає в тому, що технічні проблеми в перевиданні виправлені. Погана – гра вийшла у своєму первозданному вигляді: зі співвідношенням сторін 4:3 та без жодних графічних покращень.

Крім того, Ubisoft не додала підтримку контролерів та вимкнула багатокористувацький режим, який був однією з головних переваг оригінальної гри. Версія для Steam також вимагає примусової інтеграції з сервісом Ubisoft Connect, що взагалі виглядає, як знущання.

Скільки коштує Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow?

Базова ціна гри становить 10 доларів, однак в Steam наразі діє знижка і гра коштує 6 доларів.

В Україні гра продається зі знижкою і купити її можна за 173 гривні .

. В Epic Games Store вона продається за повною вартістю без будь-яких знижок.

В "рідному" магазині Ubisoft наразі найбільша знижка – 75%, тож цінник становить 2,50 долара.

Чому гру повернули в продаж і до чого тут серіал на Netflix?

Повернення Pandora Tomorrow збіглося з прем'єрою анімаційного серіалу Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch на Netflix. За його створення відповідає сценарист Дерек Колстад, широко відомий як творець популярної франшизи "Джон Вік".

Його участь дає підстави очікувати напружений та динамічний шпигунський трилер, що відповідатиме похмурій та реалістичній атмосфері оригінальних ігор.

Усі вісім епізодів першого сезону стали доступні для перегляду одночасно, що дозволяє фанатам одразу зануритися в нову історію легендарного оперативника Сема Фішера.

Слід зауважити, що синхронний вихід серіалу та перевидання класичної гри може свідчити про намір Ubisoft відродити інтерес до всієї франшизи, чого давно чекали фанати.