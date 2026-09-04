В сеть просочились секретные кадры из разработки Splinter Cell Remake, сообщает MP1st.

Первый взгляд на обновленную классику

Утечка информации произошла из-за портфолио одного из разработчиков, ранее работавшего над этим проектом. Эксперты датируют эти кадры как минимум 2024 годом, поэтому материалы показывают довольно ранний этап работы.

На скриншотах авторы продемонстрировали столицу Грузии – Тбилиси. Именно туда, по сюжету оригинальной игры 2002 года, агент Сэм Фишер отправляется расследовать загадочное исчезновение двух оперативников ЦРУ.

Лавка с едой / Фото mp1st

Кадры демонстрируют уютный городской дворик с граффити, улицы и местную лавку с традиционной грузинской едой. Разработчики сохранили оригинальную атмосферу и временной контекст, что свидетельствует о том, что плакаты с датой "2004 год" разорваны.

Дворик / Фото mp1st

Среди агитационных материалов особое внимание привлекают предвыборные плакаты с лицом Комбайна Николадзе – главного злодея и будущего диктатора Грузии. Авторы изобразили его значительно моложе, а на плакатах содержатся призывы к реформе полиции и борьбе с коррупцией.

Агитация / Фото mp1st

Компания Ubisoft дала зеленый свет полноценному обновлению классической игры еще в 2021 году. Студия Ubisoft Toronto создает игру с нуля на современном движке Snowdrop.

Разработчики пообещали полностью модернизировать искусственный интеллект врагов, улучшить систему освещения, анимацию и звуковое сопровождение. В то же время авторы заверили, что сохранят классическую линейную структуру игры, отказавшись от концепции открытого мира.

Еще одна локация / Фото mp1st

Несмотря на оптимистичный вид кадров, работа над проектом продвигается с трудом. Инсайдеры сообщают о "хрупком" состоянии разработки. В начале 2026 года студия Ubisoft Toronto пережила волну сокращений, в результате которой уволила 40 сотрудников. Вместе с тем руководство обещает, что это никак не повлияло на рабочий процесс.