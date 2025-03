Split Fiction установила три мировых рекорда и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Кооперативная приключенческая игра Split Fiction от шведской студии Hazelight Studios (It Takes Two, A Way Out) стала настоящим хитом среди игроков и одновременно установила три мировых рекорда.

Guinness World Records официально подтвердила достижение игры, рассказывает 24 Канал. Split Fiction переписала историю сразу в трех категориях среди игр с локальным кооперативным режимом. Читайте на сайте Split Fiction стал лучше всего оцененным проектом Electronic Arts на Metacritic за 13 лет Она стала самой популярной игрой с локальным кооперативом в Steam, а также самой продаваемой среди подобных игр за первые 48 часов (1 миллион копий) и за неделю (2 миллиона копий) после релиза. Разработчики из Hazelight Studios уже отреагировали на это достижение на своей странице в X: Боже, это невероятно! Мам, смотри! Наша игра попала в Книгу рекордов Гиннеса! Игра Split Fiction поддерживает не только локальный, но и онлайн-кооператив. Благодаря системе Friend Pass в совместной игре может участвовать двое игроков, имея только одну купленную копию. Обожаете киберспорт и все, что с ним связано? Тогда самое время подписаться на Favbet . На сайте собрано все важное – прогнозы на турниры любимых команд и результаты эпических поединков – топовые киберспортивные события ждут вас! По данным Guinness World Records, пиковый онлайн в Steam-версии игры в первый день достиг 197 434 одновременных игроков, а лучший показатель за все время превысил 259 тысяч человек. Релиз Split Fiction состоялся 6 марта на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Игра получила высокие оценки критиков и статус "чрезвычайно положительной" в отзывах Steam. Кроме того, голливудские киностудии уже борются за право экранизировать проект.