Split Fiction встановила три світові рекорди та потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Guinness World Records офіційно підтвердила досягнення гри, розповідає 24 Канал. Split Fiction переписала історію одразу в трьох категоріях серед ігор із локальним кооперативним режимом. Читайте на сайті Split Fiction став найкраще оціненим проєктом Electronic Arts на Metacritic за 13 років Вона стала найпопулярнішою грою з локальним кооперативом у Steam, а також найпродаванішою серед подібних ігор за перші 48 годин (1 мільйон копій) та за тиждень (2 мільйони копій) після релізу. Розробники з Hazelight Studios вже відреагували на це досягнення на своїй сторінці в X: Боже, це неймовірно! Мам, дивись! Наша гра потрапила до Книги рекордів Гіннеса! Гра Split Fiction підтримує не лише локальний, а й онлайн-кооператив. Завдяки системі Friend Pass у спільній грі може брати участь двоє гравців, маючи лише одну куплену копію. За даними Guinness World Records, піковий онлайн у Steam-версії гри в перший день досяг 197 434 одночасних гравців, а найкращий показник за весь час перевищив 259 тисяч осіб. Реліз Split Fiction відбувся 6 березня на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X і S. Гра отримала високі оцінки критиків і статус "надзвичайно позитивної" у відгуках Steam. Крім того, голлівудські кіностудії вже борються за право екранізувати проєкт.