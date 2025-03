Split Fiction продолжает бить рекорды: игра продалась тиражом в 2 миллиона копий за неделю

Разработчики кооперативного приключения Split Fiction из шведской студии Hazelight Studios (авторы It Takes Two и A Way Out) сообщили о новом рекорде игры. Спустя всего несколько дней после объявления о миллионе проданных копий проекту удалось достичь нового рубежа.

Не так давно Split Fiction разошлась миллионным тиражом всего за 48 часов после релиза. Для сравнения, самой успешной игре студии, It Takes Two (23 миллиона проданных копий), понадобился почти месяц для достижения аналогичного показателя, сообщает 24 Канал. Смотрите также Геймплей нового Battlefield слили в сеть и игра выглядит очень хорошо По данным Hazelight Studios, по состоянию на неделю после выхода общие продажи Split Fiction на всех целевых платформах превысили 2 миллиона копий. Это значительно более быстрый темп по сравнению с It Takes Two, которой понадобилось более двух с половиной месяцев для достижения этого уровня. Стоит отметить, что для прохождения игры в кооперативном режиме достаточно лишь одной приобретенной копии на двух игроков, что означает, что реальная аудитория игры может достигать 4 миллионов человек. Реакция разработчиков и успех на Steam Святые небеса, мы потрясены! Это просто невероятно... Спасибо всем нашим новым и старым фанатам – мы в восторге от того, насколько вам нравится наша игра!

– поделились эмоциями разработчики Split Fiction. Критики также тепло встретили игру: она получила более 20 тысяч "чрезвычайно положительных" отзывов (98%) на Steam. Кроме того, пиковый онлайн на платформе превысил 259 тысяч игроков, что стало рекордом для премиальных игр от Electronic Arts. Что известно о Split Fiction Игра Split Fiction вышла 6 марта на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X/S. По сюжету, писательницы-антиподы Мио и Зоя попадают в собственные истории, из которых им придется выбраться, работая вместе.