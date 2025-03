Split Fiction продовжує бити рекорди: гра продалася тиражем у 2 мільйони копій за тиждень

Розробники кооперативної пригоди Split Fiction зі шведської студії Hazelight Studios (автори It Takes Two і A Way Out) повідомили про новий рекорд гри. Лише через кілька днів після оголошення про мільйон проданих копій проекту вдалося досягти нового рубежу.

Не так давно Split Fiction розійшлася мільйонним тиражем всього за 48 годин після релізу. Для порівняння, найуспішнішій грі студії, It Takes Two (23 мільйони проданих копій), знадобився майже місяць для досягнення аналогічного показника, повідомляє 24 Канал. Дивіться також Геймплей нового Battlefield злили у мережу і гра виглядає дуже добре За даними Hazelight Studios, станом на тиждень після виходу загальні продажі Split Fiction на всіх цільових платформах перевищили 2 мільйони копій. Це значно швидший темп у порівнянні з It Takes Two, якій знадобилося понад два з половиною місяці для досягнення цього рівня. Варто зазначити, що для проходження гри у кооперативному режимі достатньо лише однієї придбаної копії на двох гравців, що означає, що реальна аудиторія гри може сягати 4 мільйонів людей. Реакція розробників і успіх на Steam Святі небеса, ми приголомшені! Це просто неймовірно… Дякуємо всім нашим новим і старим фанатам – ми в захваті від того, наскільки вам подобається наша гра!

– поділилися емоціями розробники Split Fiction. Критики також тепло зустріли гру: вона отримала понад 20 тисяч "надзвичайно позитивних" відгуків (98%) на Steam. Крім того, піковий онлайн на платформі перевищив 259 тисяч гравців, що стало рекордом для преміальних ігор від Electronic Arts. Що відомо про Split Fiction Гра Split Fiction вийшла 6 березня на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X/S. За сюжетом, письменниці-антиподи Міо і Зоя потрапляють у власні історії, з яких їм доведеться вибратися, працюючи разом.