Split Fiction стал лучше всего оцененным проектом Electronic Arts на Metacritic за 13 лет

Кооперативная приключенческая игра Split Fiction от шведской студии Hazelight Studios (It Takes Two и A Way Out) получила признание критиков и установила знаковое достижение для издателя Electronic Arts.

На момент публикации средняя оценка Split Fiction на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 91-92% в зависимости от платформы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Metacritic.

А тем временем Аналитик считает, что GTA 6 будет стоить еще дороже, чем мы думали: какой может быть цена игры

Это самый высокий рейтинг среди всех проектов Electronic Arts со времен научно-фантастического экшена Mass Effect 3 от BioWare.

За 13 лет после релиза Mass Effect 3 (игра отмечает годовщину именно сегодня, 6 марта) ни один другой проект EA не получал столь высоких оценок от профильных журналистов на Metacritic.

It Takes Two набрал 88%, Apex Legends, Battlefield 1 и Titanfall 2 остановились на 89%, а ремейк Dead Space и Mass Effect: Legendary Edition получили 90% (но лишь в версии для Xbox, где было меньше рецензий).

В Split Fiction главные героини, писательницы-антиподы Мио и Зоя, оказываются в ловушке собственных историй. Чтобы выбраться, им придется работать вместе и путешествовать между научно-фантастическим и сказочным мирами.

А тем временем Hazelight Studios представила решение для игроков без друзей – специальное издание игры "с другом в коробке". Конечно, это шуточная реклама, однако те, кому не с кем сыграть, могут найти коллегу для игры в специальном дискорд канале разработчиков.

Смотрите также Классический платформер Super Mario Bros․ стал настоящим испытанием для искусственного интеллекта

Игра вышла 6 марта на PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Для прохождения нужны двое игроков, однако благодаря Friend Pass (теперь с поддержкой кросплея) в кооператив можно играть, имея только одну копию игры.