Украинец попал в 20 лучших игроков мира по Counter-Strike 2

Украинский киберспортсмен в четвертый раз вошел в рейтинг 20 лучших игроков в Counter-Strike 2 по версии HLTV. Какой была динамика его позиции – узнайте в материале.

Хотя прошлый сезон получился не слишком удачным для NAVI, Валерий "b1t" Ваховский все равно попал в 20 сильнейших киберспортсменов мира по своей дисциплине, информирует 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Интересно Бывший тренер NAVI раскрыл революционные планы Astralis в Counter-Strike 2

Какое место в топ-20 HLTV получил украинец?

Форма временная, а класс постоянный – именно это доказывает Ваховский.

Несмотря на в целом неудачные выступления коллектива, рифлер "рожденных побеждать" засиял на двух важных турнирах 2025 года: IEM Cologne и IEM Katowice.

Эти два события принесли ему звание исключительно ценного игрока (EVP), а в сочетании с EVP, полученным на BLAST Bounty Season 1, еще и обеспечили ему четвертое попадание в традиционный рейтинг HLTV.

Правда, в этом году Валерию придется довольствоваться худшим для себя местом 20 местом.

Статистика игрока / Фото HTLV

Ранее, самой низкой позицией Ваховского была 16 ступенька, которую он занял в 2022 году. В то же время самой высокой ступенью для киберспортсмена стала 9 позиция, которую он занимал дважды: в 2021 и 2024 годах.

Приятно видеть b1t здесь (в списке – 24 Канал), несмотря на трудности NAVI в этом году. У него были неудачные выступления на "Мейджоре" по своим стандартам, но он был надежным в важных событиях!,

– написал в X известный киберспортивный комментатор и ведущий Джеймс Бэнкс.

В свои 22 года b1t уже является двукратным чемпионом "Мейджоров" и, по информации Liquipedia, заработал за карьеру более 1 миллион 519 тысяч призовых.

Учитывая это, можно смело предположить, что у киберспортсмена еще будет огромное количество возможностей улучшить позицию в рейтинге и завершить профессиональные выступления в статусе самого титулованного украинца в истории Counter-Strike.

Последние новости о NAVI: