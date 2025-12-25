Українець потрапив до 20 найкращих гравців світу з Counter-Strike 2
- Український кіберспортсмен Валерій "b1t" Ваховський увійшов до топ-20 гравців у Counter-Strike 2 за версією HLTV, зайнявши 20 місце.
- Попри невдалий сезон NAVI, Ваховський засяяв на турнірах IEM Cologne та IEM Katowice, що принесло йому звання винятково цінного гравця та четверте потрапляння до рейтингу HLTV.
Український кіберспортсмен вчетверте ввійшов до рейтингу 20 найкращих гравців у Counter-Strike 2 за версією HLTV. Якою була динаміка його позиції – дізнайтесь у матеріалі.
Хоча минулий сезон вийшов не надто вдалим для NAVI, Валерій "b1t" Ваховський все одно потрапив до 20 найсильніших кіберспортсменів світу зі своєї дисципліни, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.
Яке місце у топ-20 HLTV отримав українець?
Форма тимчасова, а клас постійний – саме це доводить Ваховський.
Попри в цілому невдалі виступи колективу, рифлер "народжених перемагати" засяяв на двох важливих турнірах 2025 року: IEM Cologne та IEM Katowice.
Ці дві події принесли йому звання винятково цінного гравця (EVP), а в поєднанні з EVP, отриманим на BLAST Bounty Season 1, ще й забезпечили йому четверте потрапляння до традиційного рейтингу HLTV.
Щоправда, цьогоріч Валерію доведеться вдовольнитися найгіршим для себе 20 місцем.
Статистика гравця / Фото HTLV
Раніше, найнижчою позицією Ваховського була 16 сходинка, яку він посів у 2022 році. Водночас найвищим щаблем для кіберспортсмена стала 9 позиція, яку він займав двічі: у 2021 та 2024 роках.
Чудово бачити b1t тут (у списку – 24 Канал), попри труднощі NAVI цього року. Він мав невдалі виступи на "Мейджорі" за своїми стандартами, але був надійним у важливих подіях!,
– написав у X відомий кіберспортивний коментатор та ведучий Джеймс Бенкс.
У свої 22 роки b1t вже є дворазовим чемпіоном "Мейджорів" та, за інформацією Liquipedia, заробив за кар'єру більш як 1 мільйон 519 тисяч призових.
З огляду на це, можна сміливо припустити, що у кіберспортсмена ще буде величезна кількість можливостей покращити позицію в рейтингу та завершити професійні виступи у статусі найтитулованішого українця в історії Counter-Strike.
