Стал известен список самых "заброшенных" игр 2021 года: что геймеры так и не прошли до конца

Портал HowLongToBeat опубликовал список самых популярных игр 2021 года, в которые геймеры начали играть, однако так и не прошли их до конца, подкрепив это обратным списком из игр, что больше всего игроков закончили полностью.

Портал HowLongToBeat, что специализируется на анализе времени, проведенного геймерами в играх, начал подводить итоги уходящего года и опубликовал интересные данные о "наиболее заброшенных" и "наиболее завершенных" играх.

Самые заброшенные игры 2021 года

Больше всего геймеров в текущем году забросили прохождение рогалика Loop Hero – ее не смогли завершить целых 11% игроков, хотя бы раз запустивших проект.

На втором месте с показателем в 10% разместилась киберпанковая The Ascent, которая на выходе получила достаточно положительные отзывы, но со временем утратила интерес публики. Тройку "призеров" в этой номинации заняла сюжетная инди-адвенчура Genesis Noir, конец которой не смогли увидеть 9,3% геймеров.

Среди других участников "оставленной" десятки можно выделить провальную Biomutant и Outriders, вокруг которой было немало шума, однако, как видим, не все игроки смогли добраться до концовок этих проектов – 8,1% и 7,6% соответственно.

Самые заброшенные игры 2021 года по данным портала HowLongToBeat / изображение из Twitter

Во что геймеры с удовольствием доиграли до конца?

Однако не обошлось без позитива, ведь был опубликован и обратный список.

В нем лидерскую позицию заняла хитовая Resident Evil: Village, которую не осилили до конца всего 0,57% геймеров. На втором месте платформер Metroid Dread, который забросили немногим больше – всего лишь 0,59% игроков.

Тройку замкнул еще один консольный эксклюзив – Ratchet and Clank: Rift Apart с показателем в 0,7% не завершивших прохождение геймеров.

Игры, которые геймеры больше всего прошли до конца / изображение из Twitter

Интересно, что триумфатора The Game Awards 2021, кооперативную It Takes Two, не прошли до конца лишь 1,21% геймеров.