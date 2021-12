Став відомий список найбільш "закинутих" ігор 2021 року: що геймери так і не пройшли до кінця

Портал HowLongToBeat опублікував список найпопулярніших ігор 2021 року, у які геймери почали грати, проте так і не пройшли їх до кінця, підкріпивши це зворотним списком з ігор, які найбільше гравців закінчили повністю.

Портал HowLongToBeat, що спеціалізується на аналізі часу, проведеного геймерами в іграх, розпочав підбивати підсумки року, що минає та опублікував цікаві дані про "найбільш закинуті" та "найбільш завершені" ігри.

Найбільш закинуті ігри 2021 року

Отож, найбільше геймерів у поточному році закинули проходження рогалика Loop Hero – її не змогли завершити цілих 11% гравців, що бодай раз запустили проєкт.

На другому місці з показником у 10% розмістилася кіберпанкова The Ascent, яка на виході отримала досить позитивні відгуки, але з часом втратила інтерес публіки. Трійку "призерів" у цій номінації посіла сюжетна інді-адвенчура Genesis Noir, кінець якої не змогло побачити 9,3% геймерів.

Серед інших учасників "покинутої" десятки також можна виділити провальну Biomutant та Outriders, довкола якої було чимало галасу, проте, як бачимо, не всі гравці змогли дістатися кінцівки цих проєктів – 8,1% та 7,6% відповідно.

Найбільш закинуті ігри 2021 року за даними порталу HowLongToBeat / зображення з Twitter

У що геймери з задоволенням дограли до кінця?

Проте не обійшлося й без позитиву, адже був опублікований і зворотний список.

У ньому лідерську позицію посіла хітова Resident Evil: Village, яку не подужали пройти до кінця лише 0,57% геймерів. На другому місці платформер Metroid Dread, який закинули не набагато більше – всього лише 0,59% гравців.

Трійку замкнув ще один консольний ексклюзив – Ratchet and Clank: Rift Apart з показником у 0,7% геймерів, що не завершили проходження.

Ігри, які геймери найбільше проходили до кінця / зображення з Twitter

Цікаво, що тріумфаторку The Game Awards 2021, кооперативну It Takes Two не пройшли до кінця лише 1,21% геймерів.