Стали известны самые титулованные игры 2021 года: кто возглавил список
Источник:Рейтинг сайту gameawards.net
Портал gameawards.net опубликовал традиционный список лучших игр ушедшего года, согласно количеству наград от различных изданий. Результаты – в материале.
2021 год уже позади и геймеры могут сказать, что он был не особо удачным в плане новых релизов. Несмотря на это, награждения лучших все же происходили и верхушку рейтинга самых титулованных игр заняли достойные проекты, которые все же подарили игрокам незабываемые эмоции.
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В 2020 году верховенство в подобном рейтинге получил сиквел приключенческого экшена The Last of Us. Тогда проект от Sony и Naughty Dog собрал поразительных 317 побед в различных номинациях и стал безоговорочным триумфатором как по версии игровых изданий – 206 наград, так и по голосованию геймеров – 111 наград.
Победитель ушедшего года, к сожалению, не может похвастаться подобными цифрами. Итак, лучшей игрой 2021 года по суммарному количеству наград стал кооперативный платформер It Takes Two от студии Юсефа Фареса Hazelight, получивший скромных, по сравнению с победителями предыдущих лет, 55 наград.
Трейлер игры It Takes Two
Приключениям семейной пары удалось с небольшим отрывом превзойти результат своего главного преследователя – Resident Evil Village, который в течение года праздновал победу только 44 раза.
Полный список 10 лучших игр 2021 года:
- It Takes Two – 55 наград: 44 от СМИ и 11 от читателей
- Resident Evil Village – 44 награды: 24 от СМИ и 20 от читателей
- Forza Horizon 5 – 28 наград: 17 от СМИ и 11 от читателей
- Deathloop – 27 наград: 25 от СМИ и 2 от читателей
- Metroid Dread – 24 награды: 23 от СМИ и 1 от читателей
- Halo Infinite – 22 награды: 17 от СМИ и 5 от читателей
- Ratchet and Clank: Rift Apart – 15 наград: 14 от СМИ и 1 от читателей
- Returnal – 15 наград: 14 от СМИ и 1 от читателей
- Psychonauts 2 – 11 наград: 11 от СМИ и 0 от читателей
- Marvel's Guardians of the Galaxy – 9 наград: 9 от СМИ и 0 от читателей