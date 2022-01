Стали известны самые титулованные игры 2021 года: кто возглавил список

Портал gameawards.net опубликовал традиционный список лучших игр ушедшего года, согласно количеству наград от различных изданий. Результаты – в материале.

2021 год уже позади и геймеры могут сказать, что он был не особо удачным в плане новых релизов. Несмотря на это, награждения лучших все же происходили и верхушку рейтинга самых титулованных игр заняли достойные проекты, которые все же подарили игрокам незабываемые эмоции.

Интересно Портал Metacritic обнародовал список худших видеоигр 2021 года

В 2020 году верховенство в подобном рейтинге получил сиквел приключенческого экшена The Last of Us. Тогда проект от Sony и Naughty Dog собрал поразительных 317 побед в различных номинациях и стал безоговорочным триумфатором как по версии игровых изданий – 206 наград, так и по голосованию геймеров – 111 наград.

Победитель ушедшего года, к сожалению, не может похвастаться подобными цифрами. Итак, лучшей игрой 2021 года по суммарному количеству наград стал кооперативный платформер It Takes Two от студии Юсефа Фареса Hazelight, получивший скромных, по сравнению с победителями предыдущих лет, 55 наград.

Трейлер игры It Takes Two



Приключениям семейной пары удалось с небольшим отрывом превзойти результат своего главного преследователя – Resident Evil Village, который в течение года праздновал победу только 44 раза.

Полный список 10 лучших игр 2021 года: