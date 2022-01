Стали відомі найтитулованіші ігри 2021 року: хто очолив список

Портал gameawards.net опублікував традиційний список найкращих ігор року, що минув, згідно із кількістю нагород від різноманітних видань. Результати – у матеріалі.

2021 рік уже позаду і геймери можуть сміливо сказати, що він був не особливо вдалим у плані нових релізів. Попри це, нагородження найкращих все ж відбувалися і верхівку рейтингу найтитулованіших ігор зайняли достойні проєкти, які все ж подарували гравцям незабутні емоції.

2020 року верховенство у подібному рейтингу отримав сиквел пригодницького екшену The Last of Us. Тоді проєкт від Sony та Naughty Dog зібрав разючих 317 перемог у різноманітних номінаціях та став беззаперечним тріумфатором як за версією ігрових видань – 206 нагород, так і за голосуваннями геймерів – 111 нагород.

Переможець року, що минув, на жаль, не може похвалитися подібними цифрами. Отож, найкращою грою 2021 року за сумарною кількістю нагород став кооперативний платформер It Takes Two від студії Юсефа Фареса Hazelight, який отримав скромних, у порівнянні з переможцями попередніх років, 55 нагород.

Трейлер гри It Takes Two



Пригодам сімейної пари вдалося із невеликим відривом перевершити результат головного переслідувача – Resident Evil Village, яка протягом року святкувала перемогу лише 44 рази.

Повний список 10 найкращих ігор 2021 року за кількістю нагород: