Большое обновление для STALKER 2: что нового появится в игре, которую готовят к релизу на PS 5

Создатели украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились новыми подробностями о свежем патче 1.7. Обновление изменит систему выносливости и эффекты от энергетических напитков, которые теперь могут не только положительно влиять на игрока, но и вызывать побочные эффекты. Также в игре появится режим сложности "Мастер" и обновленный инвентарь.

Студия GSC Game World официально подтвердила, что в обновлении 1.7 будет переработана система выносливости, рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление разработчиков на странице игры в соцсети X.

В коротком видео разработчики назвали эти изменения "улучшением". Аналогично "улучшили" и энергетические напитки, однако появился нюанс: чрезмерное употребление энергетиков приведет к "передозировке". У персонажа начнут дрожать руки, что может помешать точной стрельбе.

Кроме этого, разработчики официально подтвердили появление режима сложности "Мастер", хотя детали его работы пока не раскрывают. Также игроков ждет редизайн инвентаря: ячейки будут перемещены, а к предметам добавят характеристики.

Согласно неофициальной информации он внесет значительные изменения в систему симуляции жизни A-Life.

Фракции смогут расширить свой контроль над новыми территориями, рассказывает S.T.A.L.K.E.R. 2 News. Это означает, что они также могут потерять контроль над своими землями, если не смогут их защитить.

Различные интересные места, контрольные пункты, локации (но не хабы) будут предметом споров между различными NPC и даже мутантами, которые также хотят защитить свои логова и территории от своих очень недружелюбных соседей – сталкеров.

Когда ожидать релиза патча пока неизвестно, но выйдет он, скорее всего, вскоре после релиза игры на PlayStation 5.

Когда S.T.A.L.K.E.R. 2 появится на PS 5?

Выход игры на PlayStation 5 запланирован на 20 ноября. Тем временем разработчики выпустили напоминание с кадрами игрового процесса на консоли Sony.

Вместе с тем уже 16 ноября S.T.A.L.K.E.R. 2 исчезнет из подписки Xbox Game Pass, поэтому для доступа к обновлению 1.7 игру нужно будет приобрести отдельно.

В своем недавнем обращении студия GSC Game World назвала сотрудничество с командой Xbox одним из лучших в своей истории. Они выразили искреннюю благодарность за поддержку, профессионализм и помощь, которая была особенно ощутимой "даже в самые темные моменты".

Разработчики отметили, что это сотрудничество сделало счастливыми миллионы игроков, которые смогли открыть для себя Зону. Хотя S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оставляет подписку Game Pass, разработчики отметили, что их "совместное путешествие и дружба" с Xbox будет продолжаться.

Они также напомнили, что вселенную S.T.A.L.K.E.R. ждет много нового: сюжетные дополнения и другие сюрпризы, которые уже находятся в разработке.