Большое обновление для STALKER 2: что нового появится в игре, которую готовят к релизу на PS 5
- Обновление 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2 меняет систему выносливости, энергетические напитки и добавляет режим сложности "Мастер".
- Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5 20 ноября, а патч 1.7 выйдет вскоре после этого.
Создатели украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились новыми подробностями о свежем патче 1.7. Обновление изменит систему выносливости и эффекты от энергетических напитков, которые теперь могут не только положительно влиять на игрока, но и вызывать побочные эффекты. Также в игре появится режим сложности "Мастер" и обновленный инвентарь.
Студия GSC Game World официально подтвердила, что в обновлении 1.7 будет переработана система выносливости, рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление разработчиков на странице игры в соцсети X.
В коротком видео разработчики назвали эти изменения "улучшением". Аналогично "улучшили" и энергетические напитки, однако появился нюанс: чрезмерное употребление энергетиков приведет к "передозировке". У персонажа начнут дрожать руки, что может помешать точной стрельбе.
Кроме этого, разработчики официально подтвердили появление режима сложности "Мастер", хотя детали его работы пока не раскрывают. Также игроков ждет редизайн инвентаря: ячейки будут перемещены, а к предметам добавят характеристики.
Согласно неофициальной информации он внесет значительные изменения в систему симуляции жизни A-Life.
- Фракции смогут расширить свой контроль над новыми территориями, рассказывает S.T.A.L.K.E.R. 2 News. Это означает, что они также могут потерять контроль над своими землями, если не смогут их защитить.
- Различные интересные места, контрольные пункты, локации (но не хабы) будут предметом споров между различными NPC и даже мутантами, которые также хотят защитить свои логова и территории от своих очень недружелюбных соседей – сталкеров.
Когда ожидать релиза патча пока неизвестно, но выйдет он, скорее всего, вскоре после релиза игры на PlayStation 5.
Когда S.T.A.L.K.E.R. 2 появится на PS 5?
Выход игры на PlayStation 5 запланирован на 20 ноября. Тем временем разработчики выпустили напоминание с кадрами игрового процесса на консоли Sony.
Вместе с тем уже 16 ноября S.T.A.L.K.E.R. 2 исчезнет из подписки Xbox Game Pass, поэтому для доступа к обновлению 1.7 игру нужно будет приобрести отдельно.
В своем недавнем обращении студия GSC Game World назвала сотрудничество с командой Xbox одним из лучших в своей истории. Они выразили искреннюю благодарность за поддержку, профессионализм и помощь, которая была особенно ощутимой "даже в самые темные моменты".
Разработчики отметили, что это сотрудничество сделало счастливыми миллионы игроков, которые смогли открыть для себя Зону. Хотя S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оставляет подписку Game Pass, разработчики отметили, что их "совместное путешествие и дружба" с Xbox будет продолжаться.
Они также напомнили, что вселенную S.T.A.L.K.E.R. ждет много нового: сюжетные дополнения и другие сюрпризы, которые уже находятся в разработке.