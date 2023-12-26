Пока известно только, что игра выйдет в первом квартале 2024 года. Но даже несмотря на то, что до него остается всего 6 дней, точная дата релиза пока неизвестна.

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Возможна дата релиза STALKER 2

Помимо самого поздравления для поклонников, GSC Game World опубликовала календарь на 2024 год, исполненный в тематике игры. Фанаты уже начали искать в нем скрытые подсказки, которые могли бы намекнуть на дату выхода STALKER 2.

Часть поклонников считают, что выход игры следует ожидать в феврале. Ведь название этого месяца на календаре ощутимо ярче всех остальных.

Если бы выбирать какой-нибудь особый день для выхода особой игры, то именно в феврале такой есть. Дело в том, что 2024 год будет высокосным, а значит, в феврале будет 29 дней, что происходит раз в четыре года. Почему 29 февраля 2024 года не может быть идеальной датой?

Во всяком случае, до первого квартала 2024 года остается совсем немного. Так что уже скоро можно будет насладиться продолжением любимой игры.