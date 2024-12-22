Украинская художница поразила сеть картиной известной аномалии из STALKER 2: Сердце Чернобыля

Пользовательница соцсети X поделилась собственным произведением искусства – картиной с изображением пейзажа известной аномалии Зоны из STALKER 2 Сердце Чернобыля.

Пока одни геймеры продолжают исследовать Зону, обнаруживая разного рода "пасхалки", украинская художница поразила фанатов STALKER 2 невероятной картиной по мотивам игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее страницу в X.

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Осторожно, сталкер, эта аномалия имеет опасный эффект – ее хочется приобрести

Поклонники STALKER 2: Сердце Чернобыля были поражены, увидев удивительную картину пользовательницы соцсети X (бывший твитер).

Художница под ником дартемівна, поделилась рядом фотографий своего последнего творения. Вдохновением для написания пейзажа послужил собственный скриншот из игры, на котором красовалась одна из самых красивых локаций проекта – аномалия Маковое поле.

Картина в формате 40 на 50 была выполнена масляной краской и вышла просто феноменальной, произведя фурор среди фанатов STALKER 2.

Картина по мотивам игры / Фото X @yours_comstock

Также художница поделилась начальными этапами создания рисунка, еще больше поразив фанатов творения GSC Game World.

К большому сожалению для желающих приобрести это произведение искусства – полотно уже было продано, но если вы его полюбили, то можете следить за дальнейшим творчеством девушки, ведь она заявила, что "еще картины по сталкеру точно будут".