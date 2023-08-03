Поклонникам приготовиться: создатели STALKER 2 подтвердили приятные слухи об игре

Украинская студия GSC Game World официально подтвердила слухи о том, что долгожданный шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет представлен на выставке Gamescom 2023. Это может быть отправной точкой к релизу игры.

Посетители инвента смогут ознакомиться с демоверсией игры на стенде Xbox. Как заверила Microsoft, он будет самым масштабным в истории gamescom.

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Представление игры STALKER 2

Разработчики STALKER 2 решили дополнительно подогреть интерес публики к своей игре. В твиттер-аккаунте STALKER они опубликовали новый постер игры с изображением знаменитого Колеса обзора в городе Припять, сталкеров и надписью "Увидимся на gamescom".

Поклонники игры надеются, что показ на выставке STALKER 2: Heart of Chornobyl станет отправной точкой для завершения разработки шутера и на шоу, наконец, прозвучит дата его релиза.

К слову, gamescom продлится с 23 по 27 августа. Ранее студия GSC Game World уверяла, что второй STALKER выйдет уже к концу 2023 года. Впрочем, конкретная дата релиза игры пока неизвестна.