Видео появилось на официальном ютуб-канале бригады еще 7 июня, но особую популярность набрало в последние дни. Похоже, ярые геймеры сейчас тоже защищают нашу страну на фронте.

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Навыки со STALKER понадобились на фронте

Во время съемок прямо на позициях боец 3 штурмовой бригады рассказал, что точно стрелять из подствольного гранатомета его научила игра STALKER. Это касается как современных, так и советских "подстволов".

Я без приколов на полном серьезе говорю: если ты хочешь нормально научиться стрелять из "подствола" – играйте, задрачивайтесь в STALKER. Клянусь, я на STALKER научился стрелять,

– уверяет боец.

Далее, поспорив с собратьями, боец с помощью подствольного гранатомета забросил гранату прямо перед вражеской посадкой. После этого он в шутку обратился к руководителю GSC Game World Евгению Григоровичу и попросил игру STALKER 2 бесплатно.

Как научиться стрелять в игре STALKER: смотрите видео

Такая "реклама" от храбрых защитников не прошла мимо внимания украинской студии. В комментариях GSC Game World написала, что отправила на почту ключ от игры STALKER 2. "Это найменьшее, что мы можем сделать", – ответили создатели.

Диалог GSC и бойца 3 ОШБр / Скриншот