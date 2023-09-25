Игрок Starfield сделал забавное открытие о дожде в игре: интересное фото

Поклонник новейшего творения студии Bethesda – космической RPG Starfield, благодаря фоторежиму сделал забавное открытие по поводу того, как в игре работает дождь. Подробности – в материале.

В Starfield игроку предлагают более 1000 планет к исследованию, однако не только на них геймеров ждут интересные открытия.

Интересно Слышите впервые: альтернативные названия известных видеоигр

Starfield полон странных и великолепных элементов, некоторые из них созданы разработчиками намеренно, а другие продолжают давнюю традицию игр Bethesda, где даже баги могут изрядно развеселить и войти в историю индустрии.

Пользователь Reddit thelastfastbender опубликовал свою находку, а именно то, как разработчики решили реализовать дождь в игре.

Оказалось, что он окружает очень маленький участок в непосредственной близости от игрока.

Как работает дождь в Starfield / Фото с Reddit

Один из комментаторов поста идеально обобщил философию гейм дизайна: "Зачем отображать много дождя, когда немного дождя работает нормально?".

Нашлись в комментариях и другие разработчики, которых тоже заинтересовало такое решение, они классифицировали его как баг и объяснили, что в Bethesda, вероятно, хотели, чтобы дождь был привязан к камере, но случайно привязали его к модели персонажа, что и вызвало такой причудливый эффект.