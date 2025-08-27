Руководитель студии Cloud Imperium Games Крис Робертс впервые назвал ориентировочные годы выхода космического симулятора Star Citizen. Релиз игры, которая находится в разработке с 2012 года, запланирован на 2027 или 2028 год. Ему будет предшествовать выход сюжетной кампании Squadron 42, которая должна стать одной из крупнейших игр 2026 года.

В интервью французскому изданию La Presse глава Cloud Imperium Games Крис Робертс поделился планами по выпуску своих амбициозных проектов, рассказывает 24 Канал.

Когда ждать релиз Star Citizen?

По словам Криса Робертса, полноценный релиз многопользовательской игры Star Citizen состоится в 2027 или 2028 году.

Напомним, сбор средств на игру начался еще в 2012 году, и за это время проект привлек более 858 миллионов долларов, оставаясь на стадии альфа-тестирования.

Несмотря на значительное финансирование, Star Citizen до сих пор находится в альфа-версии, и дата полного релиза не объявлена.

Релизу основной игры будет предшествовать выход однопользовательского сюжетного боевика в той же вселенной – Squadron 42. Его выпуск, по-прежнему, запланирован на 2026 год. Разработчики надеются, что это событие станет почти таким же важным, как и выход GTA VI.

Робертс отметил, что, не учитывая проект от Rockstar, Squadron 42, вероятно, является самой высокобюджетной AAA-игрой.

Почему Star Citizen вызывает много споров?

Star Citizen считается одной из самых дорогих и самых противоречивых игр в истории. Проект неоднократно сталкивался с обвинениями в мошенничестве, а слухи указывали на нецелевое использование средств руководством студии.

Вместе с тем разработчики продавали виртуальные космические корабли цены на которые достигали от сотен до нескольких тысяч долларов.

На релизе игра предложит MMO-песочницу с PvP и PvE, развитыми системами гильдий и профессий, а также сюжетной кампанией и контентом для игроков высокого уровня.