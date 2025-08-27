За первые сутки после выхода Gears of War: Reloaded получила в Steam более 600 отзывов, из которых только 49% были положительными (в целом оценки получили статус "смешанные"), рассказывает 24 Канал.

Почему игроки раскритиковали ремастер?

Игроки преимущественно жалуются на технические проблемы:

вылеты,

критические баги,

проблемы из-за которых игру невозможно запустить после изменения настроек графики,

некорректную работу на ультрашироких мониторах.

Кроме того, некоторые пользователи не получили бонусы за предзаказ.

В то же время часть игроков положительно оценила ремастер. Они радуются появлению первой части Gears of War в Steam, отмечают улучшенную графику, хорошую оптимизацию и стабильное соединение в мультиплеере.

Разработчики из студии The Coalition уже отреагировали на жалобы. На официальном сайте Xbox они подтвердили, что знают о проблемах с вылетами и бонусами за предзаказ, и заверили, что уже работают над исправлениями.

Кроме технических недостатков, игра показала слабый старт по количеству игроков. Пиковый онлайн в Steam едва достиг 4,8 тысяч человек. Это худший показатель в истории серии на платформе.

Для сравнения, в Gears 5 этот показатель составлял 10,1 тысячи игроков, а в Gears Tactics – 7,3 тысячи.



Показатели активности Gears of War: Reloaded / Фото SteamDB

Gears of War: Reloaded вышла на ПК (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S и доступна по подписке Game Pass. Ремастер поддерживает разрешение 4K, 60 кадров в секунду в кампании и 120 – в мультиплеере.

Следует заметить, что в последние дни ремейкам культовых игр не везет. Другая популярная игра Metal Gear Solid Delta Snake Eater также получила не самые лучшие отзывы пользователей.