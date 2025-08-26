Новая часть Skate, первая в серии за последние 15 лет, выходит в ранний доступ 16 сентября. Об этом стало известно из объявления, которое разработчики разместили на специальной странице, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Следующая Forza Horizon отправится в Японию: инсайдеры рассказали об игре

Что известно о новой игре Skate?

Проект будет доступен на PC (в Steam, Epic Games Store, EA App), а также на консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X и S. Разработчики подтвердили, что игра будет поддерживать кросплей и перенос прогресса между всеми платформами.



Игра будет доступна в коопе для всех платформ / Фото Full Circle

Действие игры развернется в большом открытом городе Сан-Ванстердам. Авторы обещают значительно улучшенную систему трюков по сравнению с предыдущими частями, а на одном сервере смогут одновременно находиться до 150 игроков.



Игра выйдет в раннем доступе и будет развиваться / Фото Full Circle

Skate позиционируется как "огромная живая мультиплеерная скейтерская песочница, которая всегда онлайн и постоянно развивается". Поэтому игра не будет иметь офлайн-режима – для игры требуется постоянное подключение к интернету.



Игроки вместе смогут объединиться в больших количествах на сервере / Фото Full Circle



Игра будет иметь возможность для кастомизации и премиальную валюту / Фото Full Circle

Хотя за доступ к ранней версии платить не придется, в игре сразу будут доступны микротранзакции. Игроки смогут покупать уникальные косметические предметы за премиальную валюту San Van Bucks. Полноценный релиз Skate ожидается примерно через год после старта раннего доступа.

Трейлер skate – смотрите видео: