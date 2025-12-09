Вся суть эвакуационных шутеров в том, чтобы получить как можно лучший "лут". Однако, создатели хитовой ARC Raiders проявили в этом вопросе довольно жестокий креатив, информирует 24 Канал со ссылкой на @ArcRaiderAlerts в X.

Самый сложный "тайник" в ARC Raiders?

Пока сотни тысяч "рейдеров" пытаются получить ключи от закрытых комнат и достать оттуда какой-то желанный игровой предмет или чертежи, "счастливый" игрок нашел довольно неожиданный "тайник".

На Control Tower с карты Dam Battlegrounds, геймер прогуливался по парапету и увидел контейнер, в котором иногда выпадает довольно ценный "лут".

Не долго думая, он подбежал к находке и попытался ее осмотреть. Правда, игрок не рассчитал, что при этом произойдет включение анимации персонажа, которая мгновенно отправит его в свободное падение.

Забавный случай: смотрите видео

The devs just wanted to test player greed in ARC Raiders pic.twitter.com/xJl4QuY2WP - ARC Raiders Alerts (@ArcRaiderAlerts) 8 декабря, 2025 г

Комментарии к посту разделились на два лагеря: одни бросились сочувствовать герою видео, а другие же наоборот заявили о гениальном коварстве создателей проекта.

Dev putting that was the same placing the troll ladder I bet. pic.twitter.com/1zAn1mbPE0 - Anonicx (@AnonicxOfficial) 9 декабря, 2025 г

Интересно дойдет ли это видео до самих Embark, ведь разработчику, который придумал эту маленькую ловушку, наверное, приятно будет увидеть результат своей работы.

Что известно об Arc Raiders?