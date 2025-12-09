Вся суть евакуаційних шутерів в тому аби здобути якомога кращий "лут". Одначе, творці хітової ARC Raiders проявили в цьому питання доволі жорстокий креатив, інформує 24 Канал з посиланням на @ArcRaiderAlerts у X.

Найскладніша "схованка" в ARC Raiders?

Поки сотні тисяч "рейдерів" намагаються здобути ключі від зачинених кімнат та дістати звідти якийсь омріяний ігровий предмет чи креслення, "щасливий" гравець знайшов доволі неочікувану "схованку".

На Control Tower з мапи Dam Battlegrounds, геймер прогулювався парапетом та побачив контейнер, в якому іноді випадає доволі цінний "лут".

Не довго думаючи, він підбіг до знахідки та спробував її оглянути. Щоправда, гравець не розрахував, що при цьому відбудеться увімкнення анімації персонажа, яка миттєво відправить його у вільне падіння.

Кумедний випадок: дивіться відео

The devs just wanted to test player greed in ARC Raiders pic.twitter.com/xJl4QuY2WP — ARC Raiders Alerts (@ArcRaiderAlerts) December 8, 2025

Коментарі до допису розділилися на два табори: одні кинулися співчувати героєві відео, а інші ж навпаки заявили про геніальну підступність творців проєкту.

The dev putting that was the same placing the troll ladder I bet. pic.twitter.com/1zAn1mbPE0 — Anonicx (@AnonicxOfficial) December 9, 2025

Цікаво чи дійде це відео до самих Embark, адже розробнику, який вигадав цю маленьку пастку, мабуть, приємно буде побачити результат своєї роботи.

Що відомо про Arc Raiders?