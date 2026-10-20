Новая Star Wars Battlefront в разработке

Disney якобы хочет вернуть Star Wars Battlefront и ведет переговоры со студиями о третьей части. Сиквела ждали почти десять лет.

Какие студии могут взяться за разработку игры

По слухам, Lucasfilm разослала запросы, чтобы выяснить, кто способен взять на себя этот проект. В результате в гонке остались два претендента: EA DICE и Bungie, пишет Insider Gaming. Информацию первым обнародовал журналист Джефф Граб в шоу Game Mess Mornings. По данным источника, слухи исходят от издания Electronic Games Monthly.

Для EA DICE это стало бы продолжением сотрудничества, в рамках которого студия выпустила две последние части серии в 2015 и 2017 годах. DICE также разрабатывала игры серии Battlefield.

Bungie стала бы неожиданностью для многих. Более десяти лет студия работает в основном над Destiny и Marathon, а еще раньше отвечала за серию Halo. В последние годы компания переживает непростые времена: владелец студии, Sony, провел массовые увольнения.

Почему Disney вдруг вспомнила о Battlefront

Ни Lucasfilm, ни EA, ни Bungie эти слухи не комментировали. Если переговоры действительно ведутся, то, скорее всего, они находятся на ранней стадии, и реальной работы над игрой пока нет. Поэтому, если Battlefront 3 действительно выйдет, ждать ее придется минимум несколько лет.

Причины интереса Disney источники лишь предполагают. Интерес могли вызвать успехи Star Wars: Zero Company и Star Wars: Galactic Racer, которые уже меняют подход к будущим играм по этой вселенной. Еще один возможный фактор – преданность фанатов. В прошлом году Star Wars Battlefront 2 снова побила рекорд по пиковой онлайн-активности в Steam, хотя с момента выхода игры прошло почти десять лет. Несмотря на противоречивый старт, любовь к этой космической "стрелялке" не угасает.

Что говорят игроки

Выбор студии сильно повлияет на облик новой игры. Фанаты уже обсуждают оба варианта. Часть из них обращает внимание на то, что у Bungie есть более свежий опыт работы со "Звездными войнами" благодаря дополнению для Destiny 2. Кроме того, игроки считают, что этой студии бы не помешал меньший контроль со стороны EA, а именно его многие называют главной причиной провала Battlefront 2.