Космические гонки с элементами "рогалика" покорили критиков и стали одной из самых высоко оцененных игровых адаптаций легендарной франшизы, сообщает 24 Канал.

Триумф на Metacritic и превосходство над серией Battlefront

Сейчас средняя оценка проекта на агрегаторе Metacritic составляет 88 баллов из 100 возможных на основе 60 обзоров от ведущих изданий (версия для PS5, для ПК – 84 балла).

Благодаря такому результату игра заняла пятое место в списке самых высокооцененных "тайтлов" по вселенной Звездных войн.

Новинка смогла опередить экшены о Келе Кестисе (Star Wars Jedi: Survivor и Jedi: Fallen Order), а также абсолютно все части популярной серии Battlefront.

Трейлер игры: смотрите видео

Издания Eurogamer, Mirror Gaming, Giant Bomb и VGC поставили проекту наивысший балл.

Большинство других рецензентов также оставили положительные отзывы, отметив высокую игровую динамику, удачные механики и удивительно красивый мир игры, от которого порой перехватывает дыхание.

Star Wars: Galactic Racer переносит хаотичные аркадные гонки 2000-2010-х годов в современность, предлагая стильные и увлекательные высокоскоростные заезды, которые идеально сочетаются с сессионным форматом и элементами рогалика,

– прокомментировал редактор издания GamesRadar+ Уилл Сойер.

События игры разворачиваются после финала фильма "Звездные войны: Возвращение джедая", отражая бурный расцвет автоспорта в галактике.

Разработчики совместили традиционные гонки на спидерах со зрелищными авариями в стиле классической серии Burnout и механикой создания собственных болидов.

После сюжетной кампании, которую многие журналисты даже называют более интересной, чем некоторые фильмы, геймеры могут надолго "зависнуть" в многопользовательском режиме, соревнуясь с друзьями или незнакомцами со всей галактики.