Разработчик опубликовал системные требования игры Star Wars Jedi: Survivor
Источник:Electronic Arts
Компания EA раскрыла список минимальных и рекомендованных системных требований, необходимых для игры в ПК-версию Star Wars Jedi: Survivor. Релиз игры намечен уже на 28 апреля 2023 года.
В общем, системные требования не слишком высоки, но необходимость 155 гигабайтов свободного места может стать проблемой для части геймеров.
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Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Survivor является полным продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года, действие которой разворачивается пять лет спустя после событий оригинальной игры.
Геймеры, играющие в Star Wars Jedi: Survivor на PS5 или Xbox Series X, смогут выбирать между режимами качества и производительности, один из которых направлен на лучшую графику, а другой предлагает более высокую частоту кадров.
Разработчик также опубликовал системные требования для Star Wars Jedi: Survivor на ПК, подтверждая аппаратные характеристики, необходимые пользователям для игры.
Системные требования
Минимальные
- операционная система: 64-битная Windows 10;
- процессор: Intel Core i7-7700 или Ryzen 5 1400;
- оперативная память: 8 Гб;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580;
- DirectX 12;
- место на накопителе: 155 Гб на SSD.
Рекомендуемые
- операционная система: 64-битная Windows 10;
- процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X;
- оперативная память: 16 Гб;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT;
- DirectX 12;
- место на накопителе: 155 Гб на SSD.