Разработчик опубликовал системные требования игры Star Wars Jedi: Survivor

Компания EA раскрыла список минимальных и рекомендованных системных требований, необходимых для игры в ПК-версию Star Wars Jedi: Survivor. Релиз игры намечен уже на 28 апреля 2023 года.

В общем, системные требования не слишком высоки, но необходимость 155 гигабайтов свободного места может стать проблемой для части геймеров.

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Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor является полным продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года, действие которой разворачивается пять лет спустя после событий оригинальной игры.

Геймеры, играющие в Star Wars Jedi: Survivor на PS5 или Xbox Series X, смогут выбирать между режимами качества и производительности, один из которых направлен на лучшую графику, а другой предлагает более высокую частоту кадров.

Разработчик также опубликовал системные требования для Star Wars Jedi: Survivor на ПК, подтверждая аппаратные характеристики, необходимые пользователям для игры.

Системные требования

Минимальные

операционная система : 64-битная Windows 10;

: 64-битная Windows 10; процессор : Intel Core i7-7700 или Ryzen 5 1400;

: Intel Core i7-7700 или Ryzen 5 1400; оперативная память : 8 Гб;

: 8 Гб; видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580;

: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580; DirectX 12;

место на накопителе: 155 Гб на SSD.

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