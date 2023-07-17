В игре будет огромный открытый мир, масштабы которого удивят геймеров. По словам Джулиана Герити, каждая из планет, на которую можно высадиться, предложит огромную игровую зону.

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Масштабы Star Wars Outlaws

Каждая из таких планет в 2-3 раза превосходит карту одной из самых масштабных игр современности Assassin's Creed Odyssey. Впрочем, в отличие от Odyssey, в Star Wars Outlaws будет доступен высокоскоростной транспорт, который значительно ускорит перемещение.

Кроме того, креативный директор сообщил, что каждая локация создается вручную, поскольку разработчики не используют процедурную генерацию. Это позволит сделать каждое место в игре уникальным.

Геймплей игры Star Wars Outlaws: смотрите видео

Кроме того, Джулиан Герити раскрыл еще некоторые другие подробности предстоящей игры: