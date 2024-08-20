Одна из самых недооцененных видеоигр Rockstar может получить обновленную версию

В сети появилась информация, которая дает повод утверждать, что одна из забытых видеоигр Rockstar вскоре может получить обновленную версию для современных консолей.

Когда рядовой геймер слышит Rockstar – в голове возникают GTA и Red Dead Redemption. Но олдскульные фанаты виртуальных развлечений помнят такой проект как Bully – незаслуженно забытый бриллиант в портфолио именитой студии.

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Bully – это некая "школьная" версия GTA, которая в свое время весьма пришлась по вкусу критикам и игрокам, но имела некоторые проблемы с восприятием со стороны людей далеких от игровой культуры.

Согласно недавно опубликованным нормативным документам, Bully может вернуться на геймерские экраны.

В некоторых странах игра имела название Canis Canem Edit.

Выпущенная для PS2 в 2006 году, через два года игрушка получила улучшенную версию под названием Scholarship Edition, которая вышла на Wii, Xbox 360 и ПК. Наконец в 2016 году игра появилась даже в iOS App Store и Google Play Store.

Трейлер проекта – смотреть видео

Теперь же на горизонте может быть еще одно издание игры, поскольку Bully получила несколько новых возрастных классификаций в Тайване. Речь идет о версии игры для PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Хотя появление этих рейтингов действительно может означать, что Rockstar работает над осовремениванием игры, к сожалению для фанатов, это не единственное возможное объяснение.

Дело в том, что недавно компания добавила Bully к своей подписке GTA+, которая доступна на перечисленных консолях. Этот шаг мог вызвать необходимость обновить возрастную классификацию игры.

При этом, хочется все же надеяться, что мы увидим обновленную версию проекта, которая станет аперитивом перед сиквелом, в котором так нуждается игровая индустрия.