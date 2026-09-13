Культовая стратегия меняет жанр – анонсирован шутер в открытом мире StarCraft

Blizzard официально подтвердила разработку новой игры во вселенной StarCraft. Легендарная франшиза возвращается после длительного перерыва, однако на этот раз разработчики кардинально изменили жанр.

На BlizzCon 2026 произошла настоящая сенсация: было объявлено о возвращении серии StarCraft, которая превратится в масштабный шутер в открытом мире, сообщает 24 Канал.

Неожиданный поворот для культовой серии

Представители Blizzard провели масштабную презентацию во время открытия выставки BlizzCon 2026, где официально показали первый кинематографический трейлер проекта, слухи о котором распространялись в сети вот уже несколько лет и усилились в январе.

Команду разработчиков возглавил Дэн Хей, известный работой над серией шутеров Far Cry.

Новая игра получила лаконичное название StarCraft, а ее релиз разработчики запланировали на 2030 год для консолей Xbox и ПК.

Трейлер игры: смотрите видео

Оригинальная StarCraft вышла еще в 1998 году и стала настоящим пионером среди научно-фантастических стратегий в реальном времени (RTS). В 2010 году студия выпустила StarCraft 2, к которой впоследствии создали серию дополнений.

Последним большим релизом для франшизы стало дополнение Legacy of the Void в 2015 году, после чего в 2017 году разработчики выпустили StarCraft Remastered. Последнее сюжетное дополнение Nova Covert Ops появилось в 2016 году, а в 2020 году компания полностью прекратила создание нового платного контента для второй части. С тех пор серия находилась в длительном анабиозе.

Возвращение StarCraft в формате экшена в открытом мире знаменует начало новой эры для всей франшизы.

Хотя показанный кинематографический трейлер демонстрирует жестокость бойцов Доминиона, игровой процесс пока держится в секрете. Несмотря на то, что поклонникам придется ждать до 2030 года, этот шаг Blizzard способен вновь превратить StarCraft в один из главных столпов современной игровой индустрии.