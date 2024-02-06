Известный разработчик рассказал о первом варианте названия, что он придумал для своего сверхуспешного симулятора фермы, который пришлось изменить из-за того, что его было "неприятно произносить".

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Название Stardew Valley достаточно простое и отсылает нас к непосредственному месту действия проекта, где находится ферма главного героя.

Однако, сюрпризом для поклонников игры может стать то, что она могла называться несколько иначе.

Ранее игра называлась Sprout Valley, но слово Sprout было неприятным для произношения,

– рассказал Эрик Барон в Discord.

В то же время комбинация слов "Stardew Valley" пришла в голову разработчику как-то сама собой, утверждает тот.

Интересно, что слово "sprout" переводится с английского как "росток" и безусловно подходило к игровому процессу проекта.

Кто знает как бы сложилась судьба игры, если бы ее название было другим.

Однако, произошло как произошло и Stardew Valley навсегда вошла в историю индустрии как один из лучших симуляторов и инди-проектов, принеся разработчику богатство и славу.