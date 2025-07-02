В Stardew Valley создали портрет создателя игры – результат впечатляет
- Фанаты Stardew Valley потратили 20 часов, чтобы создать портрет создателя игры Эрика Бароне в игре, используя множество материалов и предметов.
- Процесс получил большое признание, собрав более 61 тысячи лайков на Reddit.
Преданные поклонники симулятора фермы Stardew Valley потратили 20 часов чтобы создать в игре портрет ее создателя Эрика Бароне. Результат ошеломил игровое сообщество.
Креативные фанаты Stardew Valley нашли фантастический способ отдать дань уважения разработчику ConcernedApe, создав его портрет в игре, сообщает 24 Канал.
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Удивительный пиксель-арт
Пользователи Reddit под ником Stillow решили пригласить создателя Stardew Эрика Барона, который недавно рассказал каких героев игры он хотел бы увидеть в Fortnite, на свою виртуальную ферму, правда, весьма оригинальным способом.
Геймеры создали потрясающий портрет разработчика, созданный из бесчисленного количества материалов и предметов игры.
Весь процесс занял "около 20 часов" в течение двух дней. Stillow отметили, что они были "настроены завершить как можно скорее, поскольку рано поняли, что это имеет потенциал".
Весь трудоемкий процесс поместился в 13 секунд удивительного таймлапса.
Процесс создания портрета – смотрите видео
Также Stillow поделились изображением своей "палитры", которую использовали в процессе работы.
Уникальная палитра / Фото Stillow
Фантастическая работа заслужила большое признание и собрала более 61 тысячи лайков на Reddit.