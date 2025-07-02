В Stardew Valley создали портрет создателя игры – результат впечатляет

Преданные поклонники симулятора фермы Stardew Valley потратили 20 часов чтобы создать в игре портрет ее создателя Эрика Бароне. Результат ошеломил игровое сообщество.

Креативные фанаты Stardew Valley нашли фантастический способ отдать дань уважения разработчику ConcernedApe, создав его портрет в игре, сообщает 24 Канал.

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Удивительный пиксель-арт

Пользователи Reddit под ником Stillow решили пригласить создателя Stardew Эрика Барона, который недавно рассказал каких героев игры он хотел бы увидеть в Fortnite, на свою виртуальную ферму, правда, весьма оригинальным способом.

Геймеры создали потрясающий портрет разработчика, созданный из бесчисленного количества материалов и предметов игры.

Весь процесс занял "около 20 часов" в течение двух дней. Stillow отметили, что они были "настроены завершить как можно скорее, поскольку рано поняли, что это имеет потенциал".

Весь трудоемкий процесс поместился в 13 секунд удивительного таймлапса.

Процесс создания портрета – смотрите видео

Также Stillow поделились изображением своей "палитры", которую использовали в процессе работы.

Уникальная палитра / Фото Stillow

Фантастическая работа заслужила большое признание и собрала более 61 тысячи лайков на Reddit.