Starfield: чем можно развлечься в самом большом городе игры
5 сентября 2023, 18:43Читати новину українською
Источник:Game Rant
Игра Starfield, полноценный релиз которой состоится уже 6 сентября, подарит геймерам возможность путешествовать по десяткам планет через открытый космос. Но кроме космоса игра предлагает игрокам и невероятные города, которые также можно исследовать.
Самым большим из них является город Нью-Атлантис на планете Джемисон. Этот город действительно большой и предлагает геймерам целый ряд развлечений.
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Чем заняться в Нью-Атлантисе
- Посетите Viewport – это небольшой, но гостеприимный бар в районе Космопорта. Он является идеальным местом отдыха для туристов, приезжающих в Нью-Атлантис.
- Посетите Кентаврический арсенал – это фантастический оружейный магазин, который может похвастаться списком лучшего оружия в игре.
- Купите апартаменты – в противоположность большинству планет Starfield, где невозможно жить без скафандра, Джемисон является очень гостеприимным и хорошим вариантом, чтобы приобрести здесь собственное жилье.
- Посетите Сантум Юниверсум – это одна из ключевых религий в оседлых системах Starfield, а ее главная церковь расположена именно в Нью-Атлантисе.
Нью-Атлантис в игре Starfield: смотрите видео
- Посетите "Колодец" – под утопическим поверхностным фасадом Нью-Атлантиса лежит тайный квартал, раскрывающий несоответствие между местными жителями. Это подбрюхо является домом для некоторых фракций, таких как Управление торговли и Дом Просветленных.
- Присоединитесь к Соединенным колониям – стать гражданином колоний не всегда привлекательно, учитывая авторитаризм, который невозможно спрятать за хорошей архитектурой Нью-Атлантиса. Впрочем, это шанс присоединиться к сильнейшей фракции по всей игре.
- Присоединяйтесь к Constellation – это Гильдия космических исследователей, группа высокоинтеллектуальных и любознательных людей, цель которых – раскрыть более эзотерические тайны Вселенной.