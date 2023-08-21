Разработчики Starfield почтили память умершего коллеги, приложившегося к игре

Ведущий дизайнер будущей научно-фантастической ролевой игры Starfield от студии Bethesda Эмиль Пальяруло упомянул о своем коллеге Феррете Бодуане. Последний был одним из дизайнеров игры, но умер в прошлом году.

Долгожданный запуск игры Starfield запланирован уже на 6 сентября 2023 года. Впрочем, старший игровой дизайнер Феррет Бодуан не сможет этого увидеть.

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Создатели Starfield почтили память коллеги

Бодуан наиболее известен своей работой ведущего дизайнера квестов в Fallout 76. Он был многолетним ветераном индустрии после того, как начал свою работу тестировщика качества в Activision еще в 1997 году.

На протяжении десятилетий разработчиком игр Бодуан быстро сделал себе имя опытного дизайнера. Он участвовал в создании ряда игр – от Neverwinter Nights 2, трех игр Dragon Age и даже упраздненной версии Fallout 3 от студии Black Isle. В конце концов Бодуэн был нанят в Bethesda, где он работал над Fallout 4, Fallout 76 и, конечно, Starfield.

Эмиль Пальяруло решил вспомнить, каким Ферретом Бодуаном был в работе. Они вдвоем работали над неигровыми персонажами, квестами, сюжетными моментами. "Феррет просто пылал… У него был такой оптимизм, который заставлял вспоминать, как замечательно быть дизайнером игр", – рассказал Пальяруло.

Он очень хочет, чтобы геймеры сыграли в один из квестов, который он создал вместе с Бодуаном. Впрочем, до выхода игры дизайнер не стал рассказывать о нем каких-либо деталей.