Фил Спенсер подтвердил, что у Xbox нет ограничений относительно того, какие игры студий под их эгидой будут появляться на других консолях, сообщает 24 Канал со ссылкой на VGC.

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Starfield обязательно выйдет на PlayStation

В разговоре с журналистом Дестином Легари, Спенсер четко ответил на вопрос о том, останется ли эксклюзивом последний проект Bethesda – масштабная космическая RPG Starfield.

Нет, нет никакой конкретной игры... нет никаких причин для меня огораживать любую игру и говорить, что "эта игра не окажется там, где она найдет игроков и будет иметь для нас успех в бизнесе",

– сказал Спенсер.

По словам функционера, Xbox выбрали для себя путь наибольшей доступности игр для игрока и среди прочего это означает также релиз проектов, созданных на их инвестиции, на консолях-конкурентах.

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Не допускать игры на другие платформы – это не наш путь, это не работает для нас,

– добавил руководитель Xbox.

Поэтому, поклонникам Bethesda, которые являются владельцами PS4 и PS5, остается только ждать того момента когда они смогут исследовать космические просторы в Starfield.