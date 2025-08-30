Разработчики из Bethesda Game Studios подтвердили, что космическая ролевая игра Starfield получит второе сюжетное дополнение. Команда также работает над бесплатными обновлениями и функциями, о которых давно просили игроки, в частности над улучшением космических путешествий и новыми геймплейными системами.

Творческий продюсер Bethesda Game Studios Тим Лэмб рассказал о планах компании по развитию Starfield, рассказывает 24 Канал.

Какие именно обновления получит Starfield?

По его словам, хоть разработчики и не делились новостями, поддержка игры не прекращалась. Студия готовит для фанатов "классные штуки", среди которых бесплатные обновления, функции по запросам игроков и новое сюжетное дополнение.

Лэмб также отметил, что часть команды работает над тем, чтобы сделать космические путешествия более увлекательными. Кроме того, в игре появятся новые геймплейные системы и "несколько небольших радостей".

Он рассказал, что проверенные создатели модов и дополнений для Starfield уже приготовили кое-что интересное и оно скоро появится в игре.

Что это может быть? Ранее в сети ходили слухи, что в игру добавят круизный режим, который позволит путешествовать между планетами, о чем игроки просили с самого начала выхода игры.

В конце своего обращения Лэмб поблагодарил сообщество за поддержку и энтузиазм.

Напомним, что ролевая игра Starfield вышла в сентябре 2023 года на ПК, Xbox Series X|S и стала доступной в Game Pass. Согласно слухам от источников издания MP1st, второе дополнение может выйти весной следующего года одновременно с версией игры для PlayStation 5.