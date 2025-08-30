Розробники з Bethesda Game Studios підтвердили, що космічна рольова гра Starfield отримає друге сюжетне доповнення. Команда також працює над безкоштовними оновленнями та функціями, про які давно просили гравці, зокрема над покращенням космічних подорожей та новими геймплейними системами.

Творчий продюсер Bethesda Game Studios Тім Лемб розповів про плани компанії щодо розвитку Starfield, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Epic Games Store роздає культовий квест, який не варто пропускати

Які саме оновлення отримає Starfield?

За його словами, хоч розробники і не ділилися новинами, підтримка гри не припинялася. Студія готує для фанатів "класні штуки", серед яких безкоштовні оновлення, функції за запитами гравців і нове сюжетне доповнення.

Лемб також зазначив, що частина команди працює над тим, щоб зробити космічні подорожі більш захопливими. Крім того, у грі з'являться нові геймплейні системи та "кілька невеликих радощів".

Він розповів, що перевірені творці модів та доповнень для Starfield вже приготували дещо цікаве і воно скоро з'явиться у грі.

Що це може бути? Раніше в мережі ходили чутки, що в гру додадуть круїзний режим, який дозволить подорожувати між планетами, про що гравці просили від самого початку виходу гри.

Наприкінці свого звернення Лемб подякував спільноті за підтримку та ентузіазм.

Нагадаємо, що рольова гра Starfield вийшла у вересні 2023 року на ПК, Xbox Series X|S і стала доступною в Game Pass. Згідно з чутками від джерел видання MP1st, друге доповнення може вийти навесні наступного року одночасно з версією гри для PlayStation 5.