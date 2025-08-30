Machinarium, культовий квест 2009 року від чеської студії Amanita Design, відомої за проєктами Botanicula та Samorost, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Подорож океаном: вийшов новий трейлер гри The Last Caretaker

Чому в Machinarium варто пограти?

Це пригодницька гра ручної роботи в жанрі point-and-click, де гравцям належить у ролі робота Йозефа вирушити до міста Машинаріум. Головному герою потрібно розкрити змову банди Чорнокапелюшників, щоб врятувати місто та свою подругу Берту.

Роздача гри проходить на ПК, на Android по всьому світу та на iOS в країнах ЄС.

Трейлер гри Machinarium – дивіться відео:

Що відомо про Make Way?

Друга безкоштовна гра – Make Way, гоночна аркада, що дебютувала у 2023 році. Це багатокористувацький проєкт, у якому можна не лише змагатися на трасах, а й створювати власні треки та знищувати суперників за допомогою різноманітної зброї.

Трейлер Make Way – дивіться відео:

На відміну від Machinarium, ця гра доступна безкоштовно лише для користувачів ПК без регіональних обмежень.

Як забрати безкоштовні ігри в Epic Games Store?

Щоб отримати ігри, потрібно зайти на сторінку "Ігри задарма" в магазині Epic Games Store, обрати гру, яка вас цікавить та натиснути кнопку "Отримати".

Важливо! Акція триватиме до 18:00 4 вересня. Наступними безкоштовними іграми в сервісі стануть Monument Valley та The Battle of Polytopia.