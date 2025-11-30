Две украинские команды по CS 2 сыграют за проход дальше на StarLadder Budapest Major 2025

В ожесточенной битве на сервере StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2 встретятся два украинских коллектива. Судьба поединка решит кто из них сразу попадет в следующий этап турнира.

Судьба свела в поединке два украинских коллектива уже в стадии претендентов на StarLadder Budapest Major 2025, информирует 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Когда состоится матч NAVI против B8 на "Мейджоре"?

Stage 2 будапештского турнира началась ударными темпами для всех коллективов, которые могут быть интересными украинским болельщикам.

Таким образом, по состоянию на утро 30 ноября, Passion UA и fnatic находятся в "корзине" 1:1, сохраняя шансы на проход дальше.

Лучше себя чувствует команда Артема "r1nkle" Мороза – NIP, которая набрала в свой актив 2 победы и поборется за проход в "стадию легенд" уже сегодня (30 ноября) в BO3 (3 карты до 2 побед) против FAZE. Матч состоится в 18:00 по киевскому времени.

Однако, украинским поклонникам киберспорта будет куда интереснее другая "решающая" пара, в которой сойдутся сразу две наши организации.

Речь о матче NAVI против B8, который начнется чуть позже, в 20:30 по киевскому времени.

Сетка соревнования, по состоянию на 30 ноября / Скриншот с HLTV

На своем пути в Stage 2 "рожденные побеждать" уже огорчили FlyQuest (13:2 на Train) и Imperial (13:10 на Mirage). В свою очередь B8 также "прошли" достойных оппонентов, переиграв Team Liquid (13:7 на Mirage) и fnatic (13:11 на Ancient).

Поскольку NAVI демонстрировали нестабильные результаты до турнира, а B8 наоборот набрали хорошую форму – результат поединка может удивить многих фанатов киберспортивного CS 2.

Хотя, Natus Vincere выиграли 6 из последних 10 матчей, а B8 7 из 10, как сообщает egamersworld, большинство экспертов все же видят фаворитами "рожденных побеждать".

Независимо от того кто добудет себе третий зачетный балл и со счетом 3:0 спокойно отправится в "стадию легенд" StarLadder Budapest Major 2025, желаем, чтобы другой коллектив после поражения не растерял энтузиазм и отправился следом, забрав себе 3:1.