Дві українські команди з CS 2 зіграють за прохід далі на StarLadder Budapest Major 2025

У запеклій битві на сервері StarLadder Budapest Major 2025 з Counter-Strike 2 зустрінуться два українські колективи. Доля поєдинку вирішить хто з них одразу потрапить до наступного етапу турніру.

Доля звела у поєдинку два українські колективи вже у стадії претендентів на StarLadder Budapest Major 2025, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.

Коли відбудеться матч NAVI проти B8 на "Мейджоріі"?

Stage 2 будапештського турніру розпочалася ударними темпами для всіх колективів, які можуть бути цікавими українським вболівальникам.

Таким чином, станом на ранок 30 листопада, Passion UA та fnatic перебувають у "кошику" 1:1, зберігаючи шанси на прохід далі.

Краще себе почуває команда Артема "r1nkle" Мороза – NIP, яка набрала у свій актив 2 перемоги та побореться за перепустку до "стадії легенд" вже сьогодні (30 листопада) у BO3 (3 мапи до 2 перемог) проти FAZE. Матч відбудеться о 18:00 за київським часом.

Одначе, українським шанувальникам кіберспорту буде куди цікавішою інша "вирішальна" пара, в якій зійдуться одразу дві наші організації.

Мова про матч NAVI проти B8, який стартуватиме трохи пізніше, о 20:30 за київським часом.

Сітка змагання, станом на 30 листопада / Скриншот з HLTV

На своєму шляху у Stage 2 "народжені перемагати" вже засмутили FlyQuest (13:2 на Train) та Imperial (13:10 на Mirage). Своєю чергою B8 також "пройшли" гідних опонентів, перегравши Team Liquid (13:7 на Mirage) та fnatic (13:11 на Ancient).

Оскільки NAVI демонстрували нестабільні результати до турніру, а B8 навпаки набрали хорошу форму – результат поєдинку може здивувати багатьох фанатів кіберспортивного CS 2.

Хоча, Natus Vincere виграли 6 з останніх 10 матчів, а B8 7 з 10, як повідомляє egamersworld, більшість експертів все ж бачать фаворитами "народжених перемагати".

Незалежно від того хто здобуде собі третій заліковий бал та з рахунком 3:0 спокійно відправиться в "стадію легенд" StarLadder Budapest Major 2025, бажаємо, щоб інший колектив після поразки не розгубив ентузіазм та відправився слідом, забравши собі 3:1.