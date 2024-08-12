Прошел Developer Deep Dive от разработчиков S․T․A․L․K․E․R․ 2
12 августа 2024, 19:03Читати новину українською
GSC Game World провели масштабную демонстрацию игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Мероприятие транслировалось на Twitch-канале Xbox. Создатели игры представили самую полная информация о долгожданном постапокалиптическом шутере.
Событие стало самым масштабным мероприятием перед релизом S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.
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Зрители посмотрели более 30 минут свежего контента на Twitch-канале Xbox, включая интервью с разработчиками, кадры закулисья, новый геймплей и прохождение одного из квестов игры.
Разработчик Deep Dive S․T․A․L․K․E․R․ 2: смотреть видео