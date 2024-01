8 игровых аспектов, в которых старые GTA превосходят GTA 5

GTA 5 безусловно является лучшей игрой в серии, ведь она улучшила своих предшественниц в большом количестве аспектов. Однако при этом все же есть несколько интересных вещей, которые олдскульным GTA удались гораздо лучше.

Развитие видеоигр это, конечно, хорошо, но не обязательно, что с их прогрессом все становится лучше, а трава зеленее.

Сейчас геймеры ожидают, что релиз GTA 6 станет новой вехой в истории видеоигр, а пока до него еще достаточно далеко, 24 Канал предлагает вам список из 8 вещей и механик, которые старым играм серии удались лучше, чем GTA 5.

Физическая форма главного героя

Изменение телосложения протагониста, несомненно, является одной из механик по которым мы скучаем больше всего.

Разное телосложение Си Джея в San Andreas / Фото с Reddit

Возможность откормить главного героя бургерами или сделать его самым настоящим бодибилдером не только добавляет новый уровень иммерсивности, но и интересно влияет на геймплей.

Правда, эта функция отсутствует не только в Grand Theft Auto 5, но и в любой другой игре серии, кроме San Andreas 2004 года выпуска.

Сюжетные дополнения

Совсем недавно появилась информация о том, что Rockstar Games полностью отказались от сюжетных дополнений для GTA 5 из-за безумного успеха GTA Online.

И это огромная трагедия, поскольку ее приквел, Grand Theft Auto 4, имеет два высококачественных DLC, сюжет которых тянет на отдельный проект: The Ballad of Gay Tony и The Lost and Damned.

Крутые персонажи дополнений GTA 4 / Фото Rockstar

Рукопашный бой

Может, кто-то подумает зачем в игре нужен рукопашный бой, если в ней есть оружие на любой вкус?

Однако здесь мы снова вернемся к San Andreas, которая искусно сделала "рукопашку" важной частью игрового процесса.

В проекте 2004 года игроки могут путешествовать игровым миром в поисках тренеров, обучающих разным боевым стилям, каждый из которых имеет свои интересные удары и анимации.

Все приемы рукопашного боя в GTA San Andreas – смотреть видео

Миссии за полицию

Миссии патрульных были в играх серии почти всегда.

Появившись в Vice City, перекочевав в San Andreas, они по-настоящему расцвели в Grand Theft Auto 4, где многие геймеры любили отложить сюжет на потом и наслаждались возможностью сесть в полицейский автомобиль и начать борьбу с преступностью.

Игра за полицию в GTA 4 – смотреть видео

К сожалению, GTA 5 осталась без этой функции и огромное количество геймеров ожидает ее возвращения в GTA 6.

Сюжет

Не поймите нас неправильно, сюжет GTA 5 интересен и забавен, но ему все же далеко до того, какие истории умеют создавать Rockstar.

Этот сюжетный поворот геймеры запомнили навсегда / Фото Rockstar

Например, те же GTA 4 и San Andreas полны неожиданных сюжетных поворотов и перипетий, что позволяет игрокам гораздо глубже сопереживать протагонистам.

Пешеходы

Как ни парадоксально, но искусственный интеллект простых прохожих – еще одна деталь в которой GTA 4 дает фору GTA 5.

Даже сейчас то, насколько реалистично пешеходы Grand Theft Auto 4 реагируют на происходящее вокруг них (например, использование зонтов под дождем) удивляет и заставляет спрашивать почему ни одна другая игра с открытым миром не имеет столь продуманной системы поведения NPC.

Сравнение прохожих в GTA 4 и GTA 5 – смотреть видео

Паркур

Ясным образом GTA это вам не какой-нибудь Marvel's Spider-Man, однако в пятой части главные герои ну вообще не способны на самые простые акробатические трюки.

Сравнение паркура в GTA 5 и GTA 4 – смотреть видео

И это удивительно, учитывая то, как лихо все те же Нико Белик и Си Джей в свое время могли прыгать по крышам, перелезать высокие заборы и в целом преодолевать разные препятствия.

Здания

Хотя у GTA 5 огромная карта, но на ней, к сожалению, не так много зданий в которые можно войти.

Приветливый кассир Clucking Bell в San Andreas / Фото Rockstar

Особенно не хватает поклонникам серии легендарных ресторанов, таких как Burger Shot и Cluckin Bell, каждый из которых имел свой неповторимый антураж.