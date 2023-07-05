Для пользователей Steam есть сразу 6 бесплатных игр, в которые можно сыграть прямо сейчас

Steam подготовил интересную летнюю акцию для своих пользователей. В ее пределах геймерам предлагают сразу 6 совершенно новеньких игр совершенно бесплатно.

Это хорошая возможность для ПК-геймеров, которые любят немного "халявы". Новая коллекция охватывает много разных жанров – от обороны башни до шутера от первого лица.

Читайте также PIN-UP Foundation завершает гуманитарную миссию в Херсоне

Бесплатные новинки от Steam

В общей сложности 2023 год был отличным годом для пользователей Steam, поскольку они получили множество увлекательных бесплатных игр.

В противоположность своему прямому конкуренту – Epic Games Store – Steam обычно не предоставляет много бесплатных игр AAA. Однако в последнее время на платформе появляется все больше бесплатных инди-игр.

Хотя ни одна из 6 новых бесплатных игр, предложенных Steam, не может считаться очень популярной, большинство из них имеют очень положительные рейтинги на платформе.

Первая бесплатная игра – Doomsday: Last Survivors, игра в режиме обороны башни, действие которой разворачивается после зомби-апокалипсиса, где игрокам предстоит искать ресурсы и запасы, чтобы защитить свой форпост.

Второй бесплатной игрой в списке является быстрый шутер от первого лица под названием Dust and Aliens. Взяв на себя роль космического ковбоя, весело спускающего курок, игроки должны сделать все возможное, чтобы выжить в смертоносных боях на разных аренах и получить наилучший результат.

Monsters Domain Prologue – это ролевая игра от первого лица с уникальной изюминкой: игроки фактически на стороне монстров и имеют задачу уничтожить воинов, которые достаточно глупы, чтобы противостоять им.

Spiritle – это интересная пошаговая стратегическая игра, в которой принимают участие до 4 игроков. Они используют силу 4 природных стихий и сражаются друг с другом на цифровой доске.

Soccer Kids Alpha – пятая игра в списке является пошаговой стратегической спортивной игрой, действие которой происходит в Польше 1990-х годов. Игроки берут на себя роль подростка-гения тактики, пытающегося привести свою футбольную команду к славе.

Последней игрой в списке есть Swelter – сюжетный мод Half-Life 2, действие которого происходит за несколько лет до оригинальной сюжетной линии HL2. Swelter совмещает классический геймплей шутера, головоломок и исследований.