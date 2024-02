Steam добавил неожиданный тег для поиска игр

Valve предоставила пользователям Steam неожиданный новый метод для поиска некоторых игр. На сервисе появился неожиданный тег, который объединяет персонажей в отдельных играх.

Одним из первых это заметил пользователь, который решил поделиться интересной находкой с соцсетями. Оказывается, теперь на Steam по тегу "Dwarf" можно найти игры, в которых ключевыми персонажами являются гномы.

Неожиданный тег на Steam

Хотя гномов традиционно изображают маленькими и с длинными бородами и волосами, они также известны как искусные шахтеры и металлурги, которые занимаются своей профессией в глубоких горных залах.

Одним из самых популярных гномов, который привлек внимание поклонников к этой расе, является Гимли, сын Глоина из "Властелина колец". Гимли также доступен в некоторых играх, как вот The Lord of the Rings: The Two Towers от EA.

Из-за большой популярности этой расы, Valve решила дать пользователям Steam возможность искать игры, в которых они играют одни из ключевых ролей.

Сейчас на Steam по тегу "Dwarf" уже есть немало игр. Среди самых популярных: