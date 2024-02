Steam додав несподіваний тег для пошуку ігор

Valve надала користувачам Steam неочікуваний новий метод для пошуку деяких ігор. На сервісі з'явився несподіваний тег, який об'єднує персонажів в окремих іграх.

Одним з перших це помітив користувач, який вирішив поділитися цікавою знахідкою з соцмережами. Виявляється, тепер на Steam за тегом "Dwarf" можна знайти ігри, в яких ключовими персонажами є гноми.

Несподіваний тег на Steam

Хоча гномів традиційно зображують маленькими й з довгими бородами та волоссям, вони також відомі як вправні шахтарі та металурги, які займаються своєю професією в глибоких гірських залах.

Одним із найпопулярніших гномів, який привернув увагу шанувальників до цієї раси, є Гімлі, син Глоїна з "Володаря кілець". Гімлі також доступний у деяких іграх, як от The Lord of the Rings: The Two Towers від EA.

Через велику популярність цієї раси, Valve вирішила дати користувачам Steam можливість шукати ігри, в яких вони відіграють одні з ключових ролей.

Зараз на Steam за тегом "Dwarf" вже є чимало ігор. Серед найпопулярніших: