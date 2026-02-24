Сотни игр доступны бесплатно: в Steam стартовал масштабный фестиваль Next Fest 2026

Сервис Steam запустил очередной этап популярного фестиваля новинок, который продлится до 2 марта 2026 года. Геймерам предлагают ознакомиться с огромным количеством будущих релизов абсолютно бесплатно.

Это прекрасная возможность для пользователей найти новые интересные проекты, а для разработчиков – получить критически важные отзывы от аудитории и расширить круг сторонников перед официальным выходом игр, объясняет 24 Канал.

Какие интересные игры доступны в Steam?

Нынешнее событие предлагает для ознакомления более 3,9 тысяч демоверсий потенциальных игровых хитов ближайшего будущего. Со всеми играми можно ознакомиться на специальной странице Steam.

Для удобной навигации Valve предусмотрела сортировку игр по жанрам, основным меткам, тематике и персональным предпочтениям игроков. Кроме системы рекомендаций, доступен рейтинг самых популярных пробных версий среди сообщества.

Среди десяти наиболее примечательных проектов, выделенных организаторами, есть эти интересные тайтлы:

Для любителей необычных сюжетов доступны квест про Муми-троллей, платформер про управление поездом Denshattack! и мистическое автомобильное приключение Truckful.

Некоторые демоверсии стали доступны еще до официального старта, среди них – Starship Troopers: Ultimate Bug War, Zero Parades, The Eternal Life of Goldman и поражающая красотой и неординарностью Phonopolis от Amanita Design.

Трейлер фестиваля "Играм быть" – смотрите видео:

Сколько продлится фестиваль?

Текущий праздник завершится 2 марта в 20:00 по киевскому времени. Следующий аналогичный фестиваль "Играм быть" запланировано провести с 15 по 22 июня 2026 года.

