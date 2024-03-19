Steam бьет рекорд за рекордом, достигая нового показателя одновременного онлайна
Источник:SteamDB
Игровой магазин компании Valve предлагает тысячи игр. Одни из них более популярны, другие остаются нишевыми. Но все они вносят свой вклад в общее количество игроков, которые пользуются сервисом. Последние недели мы слышим о рекордных онлайнах.
Новые рекорды
В данном случае речь идет не о какой-то одной конкретной игре, а об общем количестве людей, которые играют в любые доступные на платформе игры. Это и большие ААА-проекты, и маленькие инди наименования.
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- Две недели назад Steam превысил отметку в 34 миллиона одновременных пользователей.
- На следующей неделе счетчик уже показывал 35 миллионов.
- Теперь был установлен новый рекорд, когда 36,354 миллиона игроков были онлайн одновременно, согласно данным SteamDB.
Эти непрерывные рекорды, по мнению аналитиков рынка, указывают не только на рост самого Steam, но и компьютерных игр в целом.
Одной из причин, почему произошел очередной скачок, может быть начало весенней распродажи. Некоторые разработчики предлагают свои игры с 90-процентной скидкой.
Сейчас самыми популярными играми являются:
- Counter-Strike 2, в которую за последние сутки сыграло 1,3 миллиона человек.
- PUBG: BATTLEGROUNDS – почти 678 тысяч игроков.
- Dota 2, которая собрала 616 000 поклонников.
- Apex Legends – 370 тысяч.
- NARAKA: BLADEPOINT – 283 тысячи.
В десятку также вошли Grand Theft Auto V, HELLDIVERS 2, Rainbow Six Siege и программа Wallpaper Engine, которая на самом деле не является игрой, а предлагает установку живых обоев на рабочем столе. За сутки проект собрал 104 тысячи пользователей.
Вероятно, это не последний рекорд, ведь скидки продлятся до 21 марта.