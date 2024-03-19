Steam бьет рекорд за рекордом, достигая нового показателя одновременного онлайна

Игровой магазин компании Valve предлагает тысячи игр. Одни из них более популярны, другие остаются нишевыми. Но все они вносят свой вклад в общее количество игроков, которые пользуются сервисом. Последние недели мы слышим о рекордных онлайнах.

Новые рекорды

В данном случае речь идет не о какой-то одной конкретной игре, а об общем количестве людей, которые играют в любые доступные на платформе игры. Это и большие ААА-проекты, и маленькие инди наименования.

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Две недели назад Steam превысил отметку в 34 миллиона одновременных пользователей.

одновременных пользователей. На следующей неделе счетчик уже показывал 35 миллионов .

. Теперь был установлен новый рекорд, когда 36,354 миллиона игроков были онлайн одновременно, согласно данным SteamDB.

Эти непрерывные рекорды, по мнению аналитиков рынка, указывают не только на рост самого Steam, но и компьютерных игр в целом.

Одной из причин, почему произошел очередной скачок, может быть начало весенней распродажи. Некоторые разработчики предлагают свои игры с 90-процентной скидкой.

Сейчас самыми популярными играми являются:

Counter-Strike 2, в которую за последние сутки сыграло 1,3 миллиона человек.

PUBG: BATTLEGROUNDS – почти 678 тысяч игроков.

Dota 2, которая собрала 616 000 поклонников.

Apex Legends – 370 тысяч.

NARAKA: BLADEPOINT – 283 тысячи.

В десятку также вошли Grand Theft Auto V, HELLDIVERS 2, Rainbow Six Siege и программа Wallpaper Engine, которая на самом деле не является игрой, а предлагает установку живых обоев на рабочем столе. За сутки проект собрал 104 тысячи пользователей.

Вероятно, это не последний рекорд, ведь скидки продлятся до 21 марта.