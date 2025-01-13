В Steam появился новый шутер о первых месяцах полномасштабной войны

Студия Cybernation Team работает над созданием амбициозного кооперативного шутера о начале полномасштабного вторжения. У игры уже появилась страница в Steam.

Разработчики из Cybernation Team добавили, что вскоре после появления страницы игры в Steam начнется закрытое бета-тестирование проекта, информирует 24 Канал.

Интересно Готовится неожиданный ремейк культового хоррора из 90-х – первые детали

Украинский шутер интригует геймеров

ThreeDays представляют как кооперативный шутер о первых месяцах полномасштабной войны.

В игре обещают насыщенную сюжетную кампанию с заданиями, вдохновленными реальными событиями и настоящими локациями. В частности, в игре можно будет увидеть остров Змеиный, "Азовсталь" и Чернобаевский аэропорт.

Игровой процесс будет сосредоточен на реалистичности ведения боевых действий, а графическая составляющая проекта порадует качественным изображением и анимациями.

Скриншот из игры / Фото из Steam

В дополнение среди персонажей игры будут реальные герои Сил Обороны Украины – медик Юлия "Тайра" Паевская, легендарный сержант Владислав "Дацик" Дацкий, инструктор и военный Денис Квебек и другие.

Легендарный Редис в ThreeDays / Фото из Steam

Как сообщают в Cybernation Team, через несколько дней начнется закрытое тестирование проекта, а ключи для него получат те, кто поддержали создание игры донатом.